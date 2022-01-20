大陸國家統計局近日公布大陸全國人口數據，大陸近年出生人口持續下降，對此，大陸國家衛健委人口家庭司表示，包括育齡婦女規模下降，以及年輕人婚育觀念顯著變化。

大陸國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果。

他說，一是育齡婦女特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降。「十三五」時期20歲到34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，2021年相比2020年更減少了473萬。這是帶動出生人口數量下降的重要因素。

二是年輕人婚育觀念顯著變化。當前，90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。

他表示，婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。同時，生育意願持續走低，育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。

三是生育養育教育成本偏高加重了生育顧慮。他指出，隨著經濟社會發展，住房、教育、就業等多重因素影響下的生育養育教育成本居高不下，加大了年輕人生育顧慮。相關配套支持政策不太銜接，托育等公共服務不太健全，讓許多年輕人在生育問題上猶豫不決、望而卻步。

他又稱，此外，新冠肺炎疫情也對部分群眾婚育安排產生一定影響。