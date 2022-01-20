國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄20日傳出至少有1名確診個案，這也是去年8月13日後，再度有高雄民眾確診，目前衛生局正在緊急疫調當中，下午將開防疫記者會對外說明相關疫情狀況，據了解，目前雖然僅發現1例個案，但不排除疫調後還會有確診者增加。

高市府衛生局指出，全案正在疫調當中，目前還不確定個案是否有北部旅遊史，現正緊急釐清疫情當中，但可以確定的是，無論個案是否屬於高雄市籍民眾，個案在高雄被發現，一定有在高雄活動史，或是居住地、戶籍地位於高雄。