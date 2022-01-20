在政府接連稽查餐飲業調漲控漲下，遠百（2903）企業愛買量販響應政府穩定物價，保證農曆年前不調整指標性民生商品價格，並同步祭出米、油、麵條、沖泡飲品等計118款商品買1送1，包含天生好米花東生態台灣越光米、囍瑞純橄欖油 、牛頭牌乾拌麵系列、桂格穀穀樂脆片系列、雀巢金牌咖啡產地系列、舒潔迪士尼棉柔抽取式衛生紙等。

距離農曆春節越來越近，愛買第二波促銷即日起啟動，再推「百款伴手禮盒最低59折起」「最後指定三日會員滿額享9折」助燃春節買氣，大年初一並獨家發放鹿港天后宮發財金，祈求顧客新的一年財氣旺。

今年春節愛買特別引進40款春節酒禮盒限量發售，包含JOHNNIE WALKER、麥卡倫、皇家禮炮 21等均推出新春限定版，且單筆購買威士忌、白蘭地、酒禮盒、清酒、梅酒和葡萄酒等滿2500元送250元現金折價券，單筆最高送1250元。

農曆春節愛買量販特別與鹿港天后宮合作，獨家店內發放祈福發財金，預計大年初一消費不限金額即可獲得「福來運轉發財金」乙份，每份內含1元開運錢母，全門市共限量8萬個。