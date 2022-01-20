環保署推動「1縣市1環保夜市」，辦理110年減廢衛生無煙環保夜市評選，新竹縣內灣形象商圈從全國參賽的21處夜市中脫穎而出，榮獲特優佳績，縣長楊文科認為內灣商圈的做法可為縣內其他商圈及夜市借鏡，帶動環保意識及商圈發展。

內灣形象商圈是新竹縣內首屈一指的大型商圈及觀光區，除了知名客家美食外，還有螢火蟲、古道、鐵路、溫泉、野薑花系列及豐富的人文故事，每年舉辦電影文化節、螢火蟲生態季及古道健行等觀光行銷活動，讓更多遊客認識內灣獨特的觀光產業文化。

環保局表示，內灣形象商圈這次評鑑能脫穎而出，關鍵在商圈發展協會聘用在地弱勢的清潔員，將垃圾和資源回收物妥善分類，讓內灣老街商圈整體環境非常乾淨。

另外，資源回收場也整理的乾淨整潔，特別是人潮眾多的例假日，每小時都能看到清潔人員整理定點垃圾及回收桶，讓內灣老街的觀光走道永保整潔，大幅提昇遊客的觀光品質及體驗好感度。

環保局同時也透過媒體與網路宣導，鼓勵遊客自備環保餐具及和環保購物袋至內灣旅遊消費，店家則以減價或加量等方式回饋民眾，老街出入口處也設置自備餐具清洗區和環保購物袋租借站等環保設施供遊客使用。

縣長楊文科認為，內灣形象商圈各項環保做法，值得其他商圈和遊憩區借鏡，農曆春節腳將至，歡迎全國遊客到新竹縣逛逛「特優」的內灣商圈，並能走訪公視戲劇「茶金」爆紅的北埔老街，還有湖口老街、新開幕的遠百竹北店及山海湖景觀 ，體驗濃濃的客家風情。