具備性諮詢治療師專業與兩性專家身分的欣西亞，被封為「性愛教官」，她與大6歲的美國老公Shane結為連理17年，經常在社群分享夫妻生活點滴，看得出來感情非常甜蜜，夫妻倆如今定居台灣，日前才宣布買到喜歡的房子「在台灣成家」，沒想到第一步房貸就卡關，遇上銀行拒絕承接貸款的困境，讓欣西亞大感驚訝，也曝光跟銀行交涉的過程與內幕。

欣西亞與老公Shane上週末簽下買房契約，對於能在農曆年前能把人生第一間房的「房事」搞定，覺得非常幸福和幸運，沒想到之後又發文，表示房子是買到了，但卻立刻面臨房貸困境。

欣西亞透露，她在房屋成交前，有謹慎做了功課，也挑好幾家銀行，提供物件資訊跟個人財力證明等資料，好讓銀行方面能評估貸款成數與利率，而他們夫妻在買房的財務管理方面，是開了共同戶頭一起存錢，之後貸款也一起繳，因此理所當然是以夫妻名義共同簽約持有。

沒想到就這樣的條件，讓他們在找銀行詢問房貸時，第一次聽聞銀行方有不同的考量，「對於『和外籍配偶共同持有房子』這件事頗為在意，給的利率並不漂亮。有些甚至是一口回絕說：外籍配偶沒有中華民國身份證，就算有永久居留證，我們就無法辦理房屋貸款」。

欣西亞錯愕之餘仍盡一切努力，打了許多電話諮詢不同的銀行，期盼更好的結果，也趕忙上網跟廣大網友們求助，坦言當下頗心慌，她一度想讓Shane辦理身分證，但如此一來他就得向美國政府申請喪失原屬國國籍證明，欣西亞思量下覺得本末倒置，雖然她知道最終的解套方式，就是把房子放在女方名下最省事，「但在走到這一步之前，還是想來問問大家的意見」，之後欣西亞在留言處宣告棘手的問題已找到解決方式，承諾之後會將這些過程都po出來跟大家分享，「讓有外籍配偶的人在買房前多方思考」。