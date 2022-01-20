大陸觀察者網20日引述斯洛維尼亞通訊社（STA）、《斯洛維尼亞時報》（The Slovenia Times）當地時間19日報導，斯洛維尼亞總理亞內茲．揚沙（Janez Jansa）多次為立陶宛站台，近期發表挑戰一個中國原則的涉台言論，聲稱將與台灣洽談互設代表處，已引來斯洛維尼亞國內商界和政界批評聲浪。

報導稱，斯洛維尼亞-中國商務委員會（斯中商務委員會）強調，穩定斯中兩國政治關係的重要性，並認為兩國間經濟關係應當保持非政治化；而斯洛維尼亞國會最大兩個反對黨發表聲明，批評總理揚沙，擔憂他的言論將損害本國利益，影響到政治和經濟。

目前，斯洛維尼亞其他一些黨派已要求召開特別會議，還有斯洛維尼亞國民議會外交政策委員會成員強調，「這是斯洛維尼亞總理的個人立場，不能代表斯洛維尼亞共和國」。

據報導，斯中商務委員會是斯洛維尼亞最大的獨立非營利公司協會——斯洛維尼亞工商會（GZS）一部分。在當地時間19日的記者會上，該委員會發布聲明表示，政治環境對於國家間關係的穩定和信任有著重大影響。

斯中商務委員會認為：「各國政府，特別是其最高代表，應當利用開放的溝通管道，在過去由企業、政府、外交官和個人建立的包容性雙邊關係的基礎上拓展進一步發展。」

「『築牆』不利於全球合作和經濟關係，這些關係必須保持非政治化。因此，我們呼籲斯洛維尼亞和中國的外交政策相關人士保持開放和包容。」聲明寫道。

《斯洛維尼亞時報》指出，斯中商務委員會等各方發出的聲明，是對斯洛維尼亞總理揚沙當地時間17日接受印媒採訪時發表言論的一系列後續反應之一。