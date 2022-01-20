美國總統拜登表示，他可能不得不拆開陷入僵局的社會與氣候支出方案，他相信國會應該會通過其中一部分計畫。

拜登周三在記者會上表示，我有信心我們可以讓「重建美好未來」（Build Back Better）法案的大部分內容簽署成法。

在參議員曼欽（Joe Manchin）表態不會在表決時支持該龐大的支出法案後，拜登這項最具代表性的「招牌」提案在去年12月踢到了大鐵板。

在兩黨席次五五分的美國參議院，民主黨一票都不能跑，才能讓這個規模達1.75兆美元的支出法案過關，並送交拜登簽署完成立法。這項法案已經獲美國眾議院通過。

拜登表示，他一直都在與國會裡的同僚協商，他相信他能讓國會支持逾5000億美元的氣候應變支出。此外，曼欽支持幼兒學前教育，這表示該法案中有關於免費學前教育的部分應能過關。

包括曼欽在內等民主黨議員已經表示，他們將以某種形式恢復該提案的審議。拜登周三發表的言論釋出迄今最清楚的訊號，即他願意接受縮減版的社會與氣候支出法案。他在記者會上表示：「我認為我們可以拆開這個方案，把現在可以拿下的都拿下，然後再為剩下的部分繼續奮戰」。

在拜登表示他將將拆開這項法案後，曼欽僅表示他尚未與白宮任何人討論過這件事。