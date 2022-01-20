台北論壇董事長蘇起今表示，大陸開始陸續丟出「統一後安排」，當然研究已悶聲做了很久，但轉淚點是蔡總統國慶講互不隸屬，導致大陸被刺激出來。中共第三份歷史決議的重要文件「新時代黨解決台灣問題總體方略」主動詞可看出共產黨解決、不跟台灣談判，不是台灣方案；「解決」是一次處理，這是一槌定音。中共二十大後具體做法會陸續推出。

台北論壇基金會20日舉辦2022年兩岸關係展望研討會，由台北論壇基金會執行長楊永明主持，文化大學社科院長趙建民主談。蘇起於會上表示，兩岸關係是外弛內張，大陸開始陸續丟出「統一後安排」，如海協會副會長孫亞夫說統一後選舉如常進行但支持台獨的不能參選、國台辦副主任劉軍川說台灣財政收入均用於台灣。國台辦主任劉結一去年元旦講話只用統一1次，今年元旦提統一21次，當中對統一後的做法仍模糊，就看具體何時出台。

蘇起指出，「新時代黨解決台灣問題總體方略」主動詞可看出「黨解決」，意指共產黨解決，談判已經沒有了；「解決」是一次，不是過渡處理，這是一槌定音。且方案會涵蓋軍事、經濟、文化、政治、法律等全面性，畫出路線圖。

他還說，二十大後習近平開始第三任期，需要政績，同時蔡總統要為八年留下政績，屆時兩岸會衝撞，但今年仍會有平安年度過。