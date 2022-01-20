農曆春節倒數10天，因疫情無法出國，今年春節連假又長達9天，百貨精緻超市citysuper觀察春節伴手禮市場為近3年熱度最高，預期走春送禮需求增加，祭出近千款日本進口高檔食材，包括直送當季水果、伴手禮、清酒、日本威士忌到零食一應俱全，其中日本酒系備貨更逾三成。

citysuper指出，像是日本各產地草莓包括福岡甘王草莓等近10種不同產地草莓，另外也有「橙界愛馬仕」之稱「愛媛紅瑪丹娜」以及日本頂級弘前蘋果等，且首次大規模引進北海道限定的Calbee薯條三兄弟、薯塊三姊妹全系列商品、札幌農學校等日本伴手禮，亦有日本單一純麥威士忌及梅酒、獺祭聯名清酒禮盒等滿足不能出國採買的需求。

citysuper強調，今年特別引進比去年多5成的年節進口禮盒，尤其是最受台灣人歡迎的日本水果、伴手禮品項數更是佔整體逾60％，分析發現春節禮盒熱銷價位帶在1000～3000元之間，以「日本進口水果禮盒」、「日本進口甜點餅乾」以及日本清酒、威士忌為年節禮盒熱銷前三類。

且從元月銷售至今發現，受惠於年節送禮熱度攀升，近3週舉凡日本酒、清酒銷量翻倍成長，尤其像是新瀉久保田、山口獺祭、秋田鳥海山等知名清酒品牌最受青睞，也因此citysuper在年前針對珍稀日本威士忌及頂級酒款備貨增3成。同時為歡慶竹北店開幕，citysuper更在春節檔開賣與日本清酒廠「獺祭」聯名清酒禮盒。