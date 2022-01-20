咖啡、健身是不少上班族生活中的一環，連鎖咖啡品牌路易莎董事長黃銘賢，近期融合自身健身興趣開設「Self room」健身房，並於CITILINK松山貳號店打造全台首間「路易莎生活運動館」，並於該門市推出生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇等適合健身食用的美食，並透露年後將上市芒果、棉花糖等多種風味高蛋白飲系列，搶健康商機。

路易莎生酮義式提拉米蘇，75元。（路易莎提供）

路易莎生酮伯爵茶乳酪捲，65元。（路易莎提供）

品牌創辦人黃銘賢曾因壓力胖到快100公斤，靠健身甩脂30公斤，根據過往經驗，欲改善健身房運動時遇到的推銷課程問題，故品牌強調自由選擇的消費模式，故於去年年底路易莎咖啡成立子公司大立仕，跨足健身市場推出新品牌「Self room」，訴求可根據消費者需求推出訂閱制、以分計費等消費模式，選址於CITYLINK松山貳號店，承接原先蔦屋書店的空間，結合路易莎推出首間生活運動館，店內首先推出的適合健身食用生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、高蛋白飲等，未來也將陸續於全台門市上市。

路易莎生活運動館年後即將上市的高蛋白飲系列。（路易莎提供）

Self room於去年11月中進行試營運，創辦人表示「冬天是健身淡季，剛開幕時客人不多，但近一個月業績成長迅速，目前累積3000多個會員。」預計未來會有很好的發展，此次路易莎xSelf room複合式經營的「路易莎生活運動館」，佔地513坪，單店投入資金約2000萬元，黃銘賢看好未來健身房商機將有倍數成長，因此目前初步展店計畫，期望選擇於住宅、商業混合區拓點，並預計未來展店規格單店投資金額約在1500萬至2000萬元之間。

另外，為慶祝Self room開幕，限定400名訂閱制享每月999元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，儲值1000元再贈送500元。