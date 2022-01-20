大陸澎湃新聞報導，大陸工業和資訊化部總工程師、新聞發言人田玉龍20日在國務院新聞辦記者會，反駁關於「動態清零對中國供應鏈不利」的觀點。強調總體上看，目前無論是經濟發展、出口等都是順暢，都處於增長態勢。所以產業鏈、供應鏈的穩定就得益於疫情防控有效有力。

田玉龍表示，眾所周知，中國疫情防控堅持「外防輸入、內防反彈」，這個政策目前的效果十分顯著。疫情防控按照黨中央、國務院的要求，堅持人民至上、生命至上，率先控制住了本土疫情，經濟發展和疫情防控都保持了全球領先的地位。

田玉龍說：「我們的經濟增長特別是工業經濟增長這些資料表明，我們的疫情防控政策對產業鏈、供應鏈是有利的，我們堅持了這個正確的防疫策略，才能在全球率先復工復產，產業鏈供應鏈的穩定安全才得到了保障。」

田玉龍表示，總體上看，目前無論是經濟發展、出口等都是順暢的，而且都處於增長態勢。所以產業鏈、供應鏈的穩定就得益於疫情防控有效有力。

田玉龍表示，現在大陸疫情出現了多點散發，部分城市也採取了一些管控，對此，可能在短期小範圍內對部分地區的產業鏈、供應鏈產生了一些局部性影響，但這些影響都是短期的，而且是有限範圍的，對宏觀產業鏈沒有產生大的影響。特別是隨著疫情防控的政策越來越精準化，產業鏈、供應鏈的影響，特別是對工業企業的影響應該是不大的，產業鏈、供應鏈的穩定安全還是能夠得到保障的。

田玉龍強調，同時，現在國際疫情還在蔓延，還沒有得到有效控制，所以產業鏈、供應鏈的外部環境有不確定性，這對中國的產業鏈、供應鏈會產生一些影響。

田玉龍稱：「我相信，通過堅持疫情防控政策，再加上保證供應鏈、產業鏈的安全施策更加精準有效，使我們的產業鏈、供應鏈韌性增強。在進一步打通和疏通國際供應鏈上，我們再下更大的力氣。我相信，這對我們產業的穩定運行、產銷的有機銜接、內外貿的暢通貫通，對實現工業經濟在今年的平穩發展，也是至關重要的。統籌好疫情防控和經濟社會發展，特別是工業經濟的發展，仍然是今年一項重點工作。」