不少人吃藥時為了方便，就拿手邊的飲料配藥吃，但這可能會影響到藥效，甚至帶來危險。外科醫師江坤俊在YouTue頻道提到，吞藥看似簡單的動作，但仍有些細節要注意，否則可能會造成食道受傷，而且絕對不能配「葡萄柚」吃，可能會導致嚴重低血糖，甚至有腦出血的風險。

外科醫師江坤俊在「江P醫件事」指出，很多人吃完藥後，就馬上躺下來休息，但這是錯誤的舉動，身體平躺會造成藥丸無法順利進入胃裡，因而黏在食道壁，再者，有些藥物本身具有刺激性，例如雙磷酸鹽或抗生素等，黏在食道壁上一段時間，可能會對食道產生傷害，嚴重甚至穿孔。

江坤俊分享案例，一名60幾歲患者3週前就感覺脖子不對勁，之後甚至出現紅腫，才趕緊到醫院檢查，X光一照發現她的綜合腔靠近脖子處，竟有一個15公分的膿皰，裡面甚至還有藥物膠囊，一問才知道，她3週前得到重感冒，身體非常不適，因此吃完藥後就去睡覺，導致藥物未能順利進入胃裡，黏附在食道壁，侵蝕後穿出造成潰瘍。

江坤俊提醒，正確服藥方式是搭配200cc的溫開水，吃完藥後坐正，讓藥物順利抵達胃部，除此之外，有些人喜歡配牛奶吃藥，不過牛奶含有鈣離子，可能會與藥物結合，造成吸收不良，例如抗生素，搭配牛奶一起吃可能會降低藥效，還有人會搭配氣泡水等碳酸飲料，雖然對藥效影響不大，但盡量還是少喝。

也有人喜歡吃藥搭配咖啡和茶，江坤俊醫師指出，咖啡與茶都含有咖啡因，有振奮精神的作用，假若吃藥是為了鎮定、安眠，但搭配咖啡與茶就會失去效果，而且這類飲品有利尿功用，吃藥後讓血液中的藥濃度上升，搭配大量的茶飲跟咖啡，就會把藥排出，再者，咖啡因還可能跟部分藥物產生副作用，建議不要搭配使用。

不過吃藥後再吃葡萄柚，會引發非常恐怖的作用，江坤俊醫師解釋，肝臟內有很多酵素，主要用於代謝藥物，最主要的是「CYP3A4」，而葡萄柚內有些成分會影響這個酵素的活性，如果患者今天吃1顆降血壓藥，但大量吃葡萄柚，恐會造成CYP3A4酵素的功能不佳，1顆藥的藥效就會變成3、4顆，因而出現嚴重低血壓。

病患若吃避免血栓產生的抗凝血劑，後來吃入大量葡萄柚，造成藥物無法被代謝，變成雙倍以上的藥效，就可能有腦出血的風險，江坤俊提醒，除了葡萄柚外，柑橘類也有類似情況，因此平常吃慢性病藥的患者，千萬別吃太多這類的水果。