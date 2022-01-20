施打新冠疫苗後會出現哪些副作用？

接種新冠疫苗後，常伴隨頭痛、疲倦、手臂痠痛等副作用，不過美國研究發現，這些反應可能是「反安慰劑效應」（nocebo effect）的心理作用影響，和疫苗成份本身無關。

綜合科學新聞網站「科學警報」（Science Alert）、英國《衛報》（Guardian）報導，波士頓貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）研究團隊18日在《美國醫學會雜誌》（JAMA）網站刊登研究成果，團隊分析12個包含安慰劑組在內的臨床實驗，一共分析了4萬5380人接種疫苗後的情形，其中2萬2802人接種疫苗，另外2萬2578人接種安慰劑。

分析結果顯示，在接種第1劑後，46.3%的疫苗接種者出現全身性不良事件，多數為頭痛及疲倦，66.7%民眾通報局部不良事件，例如注射部位疼痛或腫脹等；安慰劑組方面，35.2%通報全身性不良事件，16.2%出現局部不良反應。

綜合分析2組結果，團隊算出高達76%的全身性不良事件是反安慰劑效應造成的，24%的局部不良事件歸因於反安慰劑效應。

在施打第2劑後，61.4%的疫苗接種者通報全身性不良事件，72.8%出現局部反應；安慰劑組方面，則有31.8%出現全身性不良事件，11.8%出現局部不良反應。研究計算出，52%的不良反應是反安慰劑效應造成。綜合兩劑結果來看，64%的不良反應和反安慰劑效應有關。

報導指出，反安慰劑效應是當接種者預期接種時會出現負面反應後，而真的經歷副作用的情形。

研究認為，疫苗接種者在接種後出現的頭痛、疲倦、局部腫痛等常見輕微副作用，並不是疫苗本身的成份造成的，造成反安慰劑效應的因素包括焦慮、預期心理，並且將各種不舒服錯誤歸咎於疫苗。

施打疫苗後出現的副作用常讓民眾望而卻步，研究資深作者、哈佛大學教授卡帕查克（Ted Kaptchuk）表示，告訴民眾施打疫苗後的副作用，實際上和安慰劑治療類似，實際上將能降低民眾的焦慮感。