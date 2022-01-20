A-Lin（右）日前作客艾怡良跨界主持的談唱性節目。（EMI提供）

艾怡良跨界主持談唱節目《我多想變成她 Talk ＆ Sing》，近日邀請A-Lin作客暢聊，提到2人初次合作，艾怡良坦言製作Demo就決定要迅速賣掉，和經紀人腦中浮現的第1個人選就是A-Lin，對於艾怡良因為慢工出細活導致每張專輯籌備期相當短，A-Lin忍不住開玩笑說：「原來金曲獎是要這樣很趕的做出來啊！」艾怡良的創作曾獲張惠妹、徐佳瑩、蘇慧倫等人青睞，近日也有作品收錄於A-Lin的新專輯中，A-Lin忍不住直呼：「太難了，唱那首歌要有8個肺耶！」

其實早在艾怡良出道前，A-Lin就對她的歌聲讚不絕口，原來有一次怡良到唱片公司試唱，製作部的同事驚為天人，跑去叫A-Lin要一起聽，因此留下非常深刻的印象；透過這次錄節目的機會，怡良本人也是第一次知道這個故事。兩人小酌談心的同時，意外發現除了都很會唱歌，還有一個共同點，都有單邊梨渦，A-Lin的在右邊，怡良的在左邊，也難怪兩位歌后的歌聲與笑容都如此有渲染力。