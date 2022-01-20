全球非洲豬瘟疫情再起，亞洲地區已有 15 個國家淪陷，去年泰國失守後，只剩下台灣與日本兩塊淨土。民眾黨立法委員邱臣遠今指出，去年查出的入境豬肉製品郵包量已較前年多出1.8倍，政府應確保檢疫量能，以避免春節爆增的邊境旅客及國際郵包形成豬瘟破口。

邱臣遠指出，政團隊信誓旦旦成立台灣豬聯盟要守護台灣豬，協助台灣豬農出口，比肩伊比利豬及松阪豬。但三年時間過去，非洲豬瘟疫區肉製品以包裹快遞方式闖關邊境的情況卻越來越頻繁，也讓「守護台灣豬聯盟」破功。

根據農委會動植物防疫檢疫局統計，去年從郵包中查獲的豬肉製品統計件數高達 763件，是前年查獲的422件、2019年的494件的1.5至1.8倍。另外，關務署統計，每年農曆過年前三個月(11月-1月)都是快遞貨品旺季，去年底11月-12月，連兩個月的快遞貨品份數也都衝到接近600萬份，比平常月份多出60萬份以上。可見旅客攜帶肉製品的情況雖因疫情關係降低，但從境外寄肉製品來台的情況卻比往年更多，尤其在農曆年前數量更大。

邱臣遠指出，若以非洲豬瘟的陽性比例來看，前年共有421件肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸，44件為陽性，比例約為10％；去年則檢出388件，35件陽性，陽性率約為9％；但從今年1月1日到9日，就檢出30件豬瘟病毒核酸，且其中有5件為陽性，比例高達16％，顯然在全球非洲豬瘟延燒、快遞郵包寄送肉製品回台數量又爆增的情況下，台灣被豬瘟入侵的風險可謂與日俱增。

邱臣遠批評，家畜衛生試驗所網站的「我國超前部署準備情形」，最新資訊竟停在2019年，令人懷疑政府機關是否還活在過去，沒有跟上疫情變化。

邱臣遠呼籲，農曆春節將至，政府除了要加強境外包裹及旅客行李檢查外，也要注意國內違法廚餘養豬的查緝，並針對外籍移工及新住民做重點宣導，同時與地方縣市政府做好聯繫互助，才能守住台灣成為非疫家園。