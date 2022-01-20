台中市沙鹿區竹林國小專科教室設備老舊，立法院副院長蔡其昌現勘爭取改善。（王文吉攝）

台中市沙鹿區竹林國小專科教室設備老舊，立法院副院長蔡其昌（右）現勘爭取改善。（王文吉攝）

台中市沙鹿區竹林國小專科教室設備老舊，立法院副院長蔡其昌20日邀集教育部國民及學前教育署國中小教育組副組長蕭奕志、台中市政府教育局專委郭明洲、台中市議員王立任、楊典忠、竹林國小校長張勇生等人現勘，希望改善專科教室內部的電腦設施，促進孩子對學習的興趣，讓師生有更完善的教學環境。

蔡其昌表示，竹林國小的專科教室不僅軟硬體設備老舊，教室牆面有剝落的狀況，門窗也多已生鏽。希望爭取經費改善這些問題，透過教育部的專案補助來更新專科教室內部，像是投影機、音響這些設備，讓師生們有更舒適的學習環境，同時提升孩子對學習的興趣。

王立任、楊典忠感謝蔡副院長與國教署對竹林國小的關心，這次爭取中央補助經費來協助學校專科教室的設備更新，同時在市政府補助的部分，兩位議員也會持續在議會監督經費的運用，推動數位科技化的教學模式。

張勇生表示，此計畫總經費250萬元（教育部補助100萬），將進行內部裝修，包括地板、牆面、窗戶及冷氣出風口等設施改善，設備設施包括影像、音響等，預計今年底完工，盼藉智慧型活化教學設備特性，創新學習情境。