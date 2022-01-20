人才招聘機構翰德（Hudson）19日發佈《2022人才趨勢報告》，顯示2021年的高層人才在就業時表現出偏愛本土企業、看重長期發展、擁抱靈活工作3大趨勢。翰德招聘業務中國區董事總經理宋倩表示，2022年薪資普調的三大領跑行業依次是新能源汽車、醫療大健康和金融。雖然金融只排在第三，大概是10％上調幅度，但是金融業普遍薪資基數較高，其實漲幅非常可觀，收入仍是最高。

在金融行業，近年招聘重點在金融科技方面。根據《21世紀經濟報導》引述宋倩說，國內外現在都有2個趨勢。第一是大量銀行關閉線下據點；第二是數位化建設投入加大。從去年招聘情況來看，一些券商放出來的招聘職缺大概80％都在IT職位，其實非常難找。

宋倩更指出，金融行業是主要是因整體收益逐年上升帶來的薪資漲幅，相比而言，新能源汽車、醫療健康的漲幅較高主要與行業景氣度有關，但其實很多大型企業也還面臨著營收壓力。

此外，該報告顯示，高層管理人士正在把目光投向大陸本土企業。有56％受訪者表示更希望加入國企、上市公司、民企、創新型公司或平台。這類企業近些年彎道超車，發展速度驚人，尤其在科技驅動下，以高薪優厚待遇激勵從外企挖掘各種優秀人才。