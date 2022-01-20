23歲的音樂正妹許雅涵過去以天才童星封號出道，10歲就發行了第一張專輯《香草咪咪》，後來還以陳曉東合作演出電影《綁架大明星》，近年她「轉大人」，擁有甜美臉蛋和性感身材的她，可謂新一代宅男女神，近日她曬出自己穿低胸洋裝吹薩克斯風的影片，可見吊著樂器的吊帶不時陷入她胸前的事業線，引來網友大讚辣炸。

許雅涵童年時就出道發專輯，成名的早雖之而來的壓力也不小，過去她受訪時承認在校園生活有不好的回憶，遇過言語霸凌，自曝以前有兔牙，就會被同學抓著不放嘲笑是「死暴牙」，更批評她個性「假掰」，有次還因此跟男同學起衝突，刀子劃傷她手掌，導致至今仍留有一條長疤。

許雅涵曬出吹薩克斯風影片。（圖／翻攝自lele19980210 IG）

許雅涵出生在音樂世家，又因年紀輕輕時就以歌手身分出道，外界總因此給她音樂才女封號，先前她也分享過6歲時首次學譜曲的草稿，去年7月她卻透露：「我不會看五線譜，也不會古典，所以不要對我太苛刻」，讓外界十分驚訝，而她也親上火線解釋自己的表演方式。

對此，許雅涵說：「旋律要先聽的很熟很熟，我是一樣準備五線譜，右手寫上簡譜數字上去，左手抓好和弦，然後多聽別人的彈奏影片，用模仿的伴奏」，才順利表演成功，而她人美身材好，讓人一眼看了就難忘，去年竟因此被70歲的私娼拿來當廣告宣傳照片，讓她傻眼截圖寫下：「不要把我的照片拿去當色情行業用啦」。