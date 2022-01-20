靖娟基金會今日公布2021年兒童事故分析，排除兒虐、性侵等類別，交通事故仍是造成兒童死傷的第1名，尤其死亡人數更從2020年的11人上升到去年21人，幾乎是倍增，呼籲家長正確使用安全帶與安全座椅，牢記「後安固指」口訣，減輕意外傷害。

交通部道安分析平台顯示，小型車未使用安全配備（安全帶、安全座椅）的0至14歲死亡人數，由2020年2人上升至2021年4人。台灣去年新冠疫情爆發後，5月全國進入3級警戒的備戰狀態，更是導致大部分民眾選擇不搭大眾運輸，改為自駕來避免疫情風險，然而也因此交通事故比例攀升，統計2021年5月A1交通事故共造成167人死亡，較2020年同期增加1.2％。

為提升兒童安全，靖娟基金會攜手立委推動交通部修法於2021年9月起，2歲以下孩子乘車時必須乘坐後向式安全座椅，以避免甩鞭效應造成孩子死傷嚴重。

靖娟基金會執行長林月琴提醒家長過年開車出遊時，務必讓孩子使用安全帶或安全座椅，並記住「後、安、固、指」口訣，仔細確認安全座椅是否正確使用，避免再因傷亡造成家庭破碎。

「後」：只可安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅

「安」：依循各廠牌說明書「安」裝安全座椅

「固」：安裝完成後，確認安全座椅穩「固」不搖晃

「指」：確認孩子繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙

美國國家道路交通安全管理局（NHTSA）統計也顯示，疫情以來美國人雖減少外出，但交通事故的死亡人數卻是2007年以來最高。2019年死亡人數為3萬6096人，2020年的死亡人數來到3萬8680人，上升了7.2％，原因是疫情道路車輛減少，降低塞車的問題，道路更加順暢，警察交通執法也減少，因此不少駕駛拋棄了應遵守的道德，造成超速情形嚴重、安全帶使用率下降，酒駕人數也增加了約10％。

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