廣為人知的經典遊戲「三國群英傳」系列作品《三國群英傳 Online》於今日(20日)宣布進行大改版，本次改版故事將圍繞在玩家熟悉的嫦娥、后羿、吳剛等知名神話角色為主，除了全新的BOSS、場景之外，還有全新披風、副本全新難度、氣力值開放上限突破、國戰優化，以及玩家最期待的轉生石也將全面回歸！此外，為了迎接新年到來，新春期間也將開放掉寶、經驗加倍，更有年獸活動等著大家！是不是相當期待呢！

全新BOSS登場！萬眾期待轉生石全面回歸！

此次改版故事架構在全新的場景-廣寒宮，神話中的月神宮殿，充滿了仙界的清幽玄氣。宮殿外有著美麗且一望無際的秀麗山水，廣寒宮內住著多位全新BOSS等你挑戰。

嫦娥：古代月神，擁有傾國的美貌。

后羿：遠古的射日英雄，體格強健、身手了得。

吳剛：風流倜儻的翩翩美男子。

桂樹精：修煉千年的桂樹精，全身壟罩著陰沉的光芒。

月兔仙：長年以來幫嫦娥搗藥月兔精，練就了一身精壯體格。

蟾蜍仙：嫦娥身旁的丫鬟，一直以來視嫦娥為自己的姊姊。

除了全新登場的BOSS、場景之外，桃園結義、梟雄崛起副本也新增了群英等級難度，讓玩家可以不斷的突破自我極限！此外，能夠提升玩家強度的氣力值也將開放上限，只要透過「氣力額外增加之書」，最多可額外增加5格欄位喔！最後，最受玩家期待的轉生石系統也將在此次改版後回歸，將可再次增加所有裝備穿戴的次數，是許多玩家敲碗已久的系統喔。

《三國群英傳Online》全新BOSS登場 春節年獸活動正式開啟、轉生石系統全面回歸

新春掉寶、經驗加倍！年獸活動同步開啟！

賀新年，虎你發大財！新春期間除了掉寶率、經驗加倍外，每日還可以領取新年加運符，讓您打怪、打寶效率UPUPUP！此外，01/20至 02/17活動期間內，「年獸首領」、「小年獸」將會隨機出現在全國各地，只要擊倒「年獸首領」、獵殺「小年獸」，將可獲得多項活動物品，集齊所需活動物品可至煉造房兌換相關新年禮物喔！

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