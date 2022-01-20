邁入第3年的「高雄運動品牌賽事大賞」20日宣布啟動，今年規畫「好樣」、「好漾」及「好young」3大主題，橫跨水、陸並鎖定年輕族群，主推11場亮點賽會，鼓勵對付疫情除了打疫苗更要持續運動，才能帶來保護效果。

首推的「好樣系列」鎖定歷史悠久、具高度張力的競技，包括打頭陣的第65屆「和家盃排球賽」21起至25日舉辦，緊接著是「港都盃全國田徑錦標賽」，是每年開春率先嗆槍的全國大型田徑賽，更是全中運、全大運前哨戰。

預計10月29至30日舉辦的「高雄富邦馬拉松」，今年路線將山海河港一次打包，高雄在地熱門景點一覽無遺；已具規模的羽球盛事「港都盃全國羽球錦標賽」將在亞柏會館舉行，屆時將有業餘、職業選手齊聚一堂揮拍。

高巿府運發局長侯尊堯說，高雄運動品牌賽事大賞今年是第3年，去年因疫情關係，有些比賽取消，但即便曾受影響，現在已有更多人打疫苗，對於防疫也更有經驗，所以只要能持續的運動，相信就能帶來更多防護的效果。