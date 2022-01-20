空軍飛官陳奕訓練時殉職，縣長林明溱不捨優秀南投子弟為國犧牲，20日赴陳奕位在名間鄉的老家慰問家屬；陳奕的父親沒為自家要求什麼，反而急切拜託林明溱，關心陳奕論及婚嫁的女友，協助她走出悲痛在教育界發揮所長。

林明溱與立委許淑華，前往名間鄉東湖村陳奕的老家探望，縣府社勞處長林志忠、縣議員史雪燕也陪同；陳奕的父親告訴林明溱，因後事及公祭均由軍方妥善周延處理，這幾天家屬都在嘉義基地。

林明溱致贈慰問金後，看到客廳茶几上的照片，指著詢問「這是陳奕嗎？」今年才28歲這麼年輕就先走了，實在讓人不捨。

陳奕的父親說，照片中，陳奕身邊的女孩就是他「無緣的媳婦」，已和陳奕論及婚嫁，目前在學校擔任代理教師，因此特別拜託林明溱多關心協助。

林明溱說，陳奕是優秀的空軍飛官，因為訓練遭遇意外失事，發生原因雖仍需調查，但他一定要為所有國軍弟兄發聲，呼籲中央重視戰機等設備，務必採購最先進、安全的機種，不要再有機械故障，或機型老舊安全性不足的情形，讓政府投入大量成本，好不容易培育的優秀飛行員，及其他重要軍事幹才，面臨不必要的危險甚至受害。

許淑華說，陳爸爸沒先為自己家發聲，反而關切「無緣的媳婦」，這種為人著想的的反應令人動容；希望中央政府不要在發生類似難以彌補的憾事之後，只能用「從優從寬從速」核發撫恤金善後，而是要從飛機設備的採購及人員訓練等各方面，真正落實加強。