大陸澎湃新聞報導，中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健教授20在國家衛生健康委2022年首場例行記者會上表示，中國人口紅利的機會視窗期，即將關閉。未來要把中國人口結構紅利，轉為更長久的品質紅利，要充分挖掘老年人口、女性人口，要把人口紅利中的老年紅利和性別紅利充分實現出來。

宋健指出，從人口學角度，認為人口紅利是和人口年齡結構的變化密切相關，所以某種意義上，也可以把人口紅利叫做「結構紅利」。

人口的年齡結構可以分為三塊，中間一塊是勞動年齡人口，另外是少兒人口，還有老年人口。所以，在人口轉變過程中，一方面生育率下降使得少兒人口的比例大幅度下降，同時老年人口比例原來還沒有那麼高，就造成了中間勞動年齡人口的占比特別高的局面。

宋健稱，這個局面叫做人口紅利機會視窗期，是一個機會視窗，不一定真正能夠成為紅利。改革開放以來，中國充分抓住了人口紅利機會視窗期，收穫了人口紅利，也促進了中國社會經濟的迅速發展。

宋健表示，如何判斷未來走勢？現在的出生人口下降，實際上在0-14歲少兒人口這塊比例還會繼續下降，同時老年人口比例上升迅速。中國目前仍然處在人口紅利的機會視窗期，但是這個視窗期即將關閉。未來要把結構紅利轉為更長久的品質紅利，要充分挖掘人口中的老年人口、女性人口，要把人口紅利中的老年紅利和性別紅利充分實現出來。