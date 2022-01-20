台北市副市長黃珊珊普遍被認為將參選2022台北市長，但民進黨台北市議員王世堅今（20）日表示，台北市長柯文哲最後會選擇「藍白合」，還稱黃珊珊是誤上柯文哲的賊船，會被當成「伴手禮」，最後可能只能回鍋參選區域立委。

綜合媒體報導，王世堅今早接受媒體人黃暐瀚專訪，結束後接受媒體採訪時他表示，黃珊珊對於台北市的市政、治理的理念等，都有屬於她自己很深入的看法與做法，指出參選台北市長應該是黃珊珊在政治上設定的最終目標，因此「藍白合」對於黃珊珊來說相當殘忍。

王世堅說，當初柯文哲以推薦黃珊珊為由成功邀請她出馬，但他認為柯文哲相當自私，到最後有可能不考慮黃珊珊的政治前途，而黃珊珊「誤上了柯文哲的賊船」，被利用完拋棄後只能回鍋參選區域立委。

至於日前稱黃珊珊會被柯文哲當成「藍白合伴手禮」的說法，被柯文哲反駁還酸他是「扶龍王」，王世堅則表示柯文哲常常答非所問，刻意支開提問，認為柯文哲應該是被問急了，不知如何回應，才會用酸他的方式回答。