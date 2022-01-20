微影設備大廠艾司摩爾(ASML)公布第1季財測低於市場預期，知名半導體分析師陸行之表示，公司解釋營收認列方式改變，他的想法則是既然是快速出貨(Fast shipment)，理論上應該也是快速或準時付款，但現在ASML把投資人當白癡，來個快速出貨，但延遲付款，怎麼解釋都很奇怪。

陸行之也在臉書分享5個對ASML財報的重點解讀：

1.ASM公布的營收指引表示第1季下滑30-34%到33-35億歐元，點低於市場預期，公司解釋營收認列方式改變，ASML這端取消驗證程序快速出貨(Fast shipment)，但客戶要完成工廠驗證ASML才能認列營收，所以今年第1季有20億歐元營收無法完成認列。

陸行之指出，但同一時間看到ASML記憶體用曝光機營收占比在去年第4季下滑近12個百分點，EUV出貨認列也低於原預期，不知道會不會是三星、海力士因為DRAM合約價格下滑，要求延遲付EUV的款項給ASML，所以ASML才創造出這天才的名詞「Fast shipment」，他的想法是既然是快速出貨，理論上應該也是快速或準時付款，但現在ASML 把投資人當白癡，來個快速出貨，但延遲付款，怎麼解釋都很奇怪。

2.ASML預期2022年營收增長20%，EUV機台維持55台，他認為因為2021年有5-6台的EUV出貨認列延後到2022年，公司說2022年有6台EUV出貨認列延後到2023年，所以EUV仍然成長31%(從42台到55台)，假設價格不變，EUV營收占比近50%，表示ASML預期其非EUV曝光機營收今年只有年增10%？

3.以T公司(指台積電)資本支出年增近33-46%來看，感覺ASML 20%營收成長目標很保守，要不是台積電以後會被卡住， 要不就是ASML其他客戶很保守，不知是是記憶體廠商？或是英特爾(Intel)？還是12吋成熟製程代工大廠？

4.如科技產業研究機構集邦科技(TrendForce)之前所預期，柏林火災對ASML出貨沒有重大影響。

5.英特爾首次下單Twinscan EXE5200高數值孔徑曝光機(High-NA EUV)，看起來英特爾對20/18 Angstrom(埃米)製程很認真。

ASML公告2021年合併營收186億歐元，包括認列42台EUV曝光機營收約63億歐元，稅後淨利58.83億歐元，每股淨利14.36歐元，表現優於預期；預期今年第1季營收約落在33-35億歐元，季減30-34%，毛利率約49%，也較上季下滑5個百分點。