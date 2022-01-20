伺服器及車用市場需求增溫，銅箔基板廠聯茂(6213)今年營運看好，聯茂總經理蔡馨(日彗)表示，今年營收及獲利均可望比去年好，亞系外資最新報告維持聯茂「優於大盤表現」評等，不過聯茂今天盤中股價逆勢走弱。

伺服器/資料庫中心/HPC(高速效能運算設備)市場需求強勁，聯茂應對PCIe Gen 5伺服器平台的Intel Eagle Stream & AMD Zen4 Genoa之高速材料IT-968G已通過認證，之前聯茂的Mid-loss材料及Low Loss材料已被廣泛應用在Intel Purley、Whitley和AMD Zen3 Milan，受惠於新一代伺服器平台新產品開始進入試量產，新材料產品成為聯茂今年營運成長主要動能。

在5G基站方面，去年大陸5G基站需求趨緩，預期今年與去年持平，但歐美客戶拉貨力道強勁，將成為今年5G基站主要成長市場。

聯茂在去年底成功開發出的背膠銅箔RCC(Resin Coated Copper)，隨著5G網路全面普及下，基於背膠銅箔IT-701GRCC、IT-702GRCC優質特性，且有效簡化PCB板廠製程，聯茂樂觀預期，新產品可望受到終端手持OEM、ODM廠青睞。

在車用電子部分，車用ADAS滲透率提升，帶動車用電子高速高頻材料需求，目前聯茂應用於ADAS之Low loss材料持續以倍速放量於各大歐美客戶，預估2022年將持續以倍數放量成長；此外，高信賴性、Hi-tg無鹵、耐高電壓CAF材料等EV、BMS相關產品應用也已放量於歐洲一線客戶，電動車相關應用之影像運算處理器所需要的高速材料，聯茂也自2021年底開始小量生產，預期2022年開始將加速放量。

聯茂預估，今年網通產品線可望因伺服器高成長而年增雙位數，網通(基地台/伺服器)今年營收占比約可達55%到60%，消費性電子占25%-20%，手持式產品占10%，車用占約10%。

看好伺服器以及車用市場成長，聯茂近兩年積極擴產，目前江西廠一期、二期產能都已開出，近幾季持續進行推廣與認證，新產能可望支援終端市場成長，今年江西三期也會從第2季開始逐季各開出30萬張新產能，到2023年第1季江西3期產能將全數開出。

亞系外資最新報告指出，隨著伺服器需求增溫與晶片缺料紓解，我們預期聯茂營收及利潤率將從2022年第1季開始呈現上升，我們預期2022年營收可望年增20%，我們上調2022/2023年每股盈餘1%/1%，維持聯茂「優於大盤表現」評等，目標價由140元上調至147元。