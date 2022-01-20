台北市政府引頸期盼的大數據中心19日啟用，副市長黃珊珊表示，今後該中心將成為政府的「戰情室」，而整個城市的脈動，都將在這裡被整合分析且運用。

黃珊珊昨（19）日在臉書指出，大數據輔助施政的例子，首重的就是防疫，台北市在2年前就開始使用「疫情儀表板」，所有在台北市的疫情數據，包括確診、篩檢、居檢、居隔人數以及病床的數據，都在這個平台上整合，運用圖像化的方式，分析出12個行政區的疫情熱點，當這些資訊一目了然時，也讓決策者能夠更快速、準確的做出正確判斷。

黃珊珊表示，其實有許多資料都藏在日常的市政工作之中，公車的班距、捷運搭乘的人數、台北通的使用人數等等，當這些資訊匯流置同一個平台，並且透過有效的判讀，就能讓政策更上一層樓。

除了疫情儀表板之外，黃珊珊也提到，今年元旦剛啟用的119高效能勤務派遣系統就是另一個例子，市府整合消防局、建管處、社會局、衛生局的資料，這些訊息平常看似獨立，救災時卻能幫助消防人員在短短五分鐘內判斷如何有效率的搶救。市府一直希望讓台北市成為「科技、創新」的城市，讓創意的人才源源不斷，也讓施政流程的效率更提升，並可以運用大數據整合各局處的資訊面對任何狀況。

黃珊珊認為，真正的科技化應該是能夠改善人民生活，大數據不單純只是統計，後續還要分析、整合成有效的資料，透過這些數據改善我們的政策方針，讓人民住得舒服、安全，才能一起成就更好的台北。