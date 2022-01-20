台北燈節會飛的主燈「宇宙飛船」曝光。（楊亞璇攝）

台北燈節會飛的主燈「宇宙飛船」曝光。（楊亞璇攝）

2022台北燈節20日公布主燈及表演卡司，吉祥物「祥虎」駕駛的主燈「TAIPEI 40」宇宙飛船曝光，邀請全台民眾2月11日至2月20日到士林參與年度盛事。12日開幕式於虎舞台登場，邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」及第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火。

台北市政府觀光傳播局今公布主燈「TAIPEI 40」宇宙飛船，40是士林的諧音，也就是「台北士林」的意思，因應士林天文館、科教館意象，以宇宙飛船做為今年主燈設計，體積直徑寬達7米、高達4米，以紅白色亮麗外型，透過台北祥虎駕駛宇宙飛船降落士林，希望大家面對浩瀚宇宙更要把握眼前的一切，主燈將懸空登場；燈節期間「TAIPEI 40」主燈秀為每日18點至22點，每30分鐘1場，每場秀3分鐘，最後1場21時57分。

2022台北燈節有三大燈區包含劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區。台北燈節打造2大舞台，分別為劍潭夜市燈區「虎舞台」及芝山河濱燈區「河舞台」。

芝山河濱燈區有台北燈節首次規畫的「水火共舞聲光劇場」，搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合創作的音樂氛圍，呈現讓人不禁讚嘆的場景，燈節期間每日18時到22時，每30分鐘1場水舞秀，每場展演5分鐘，每日20時加碼精彩焰火秀。

觀傳局表示，開幕式於虎舞台登場，將邀請2021年奪下2大金曲獎項的原住民歌手「桑布伊」及第31屆金曲獎最佳樂團「滅火器」與民眾一同點燃台北搖滾之火。

另外，還有在地團體「台北市立國樂團」、「台北市立交響樂團」、「日僑學校太鼓團」、「震樂堂」以及曾入圍金曲獎最佳新人獎梁文音、音樂才子蕭閎仁、第31屆金曲獎最佳台語女歌手得主朱海君、能演能唱的全方位藝人羅美玲、YouTube點擊近4000萬次的創作歌手陳忻玥，更不可錯過綜合多元藝術，以音樂及肢體戲劇演出的「身聲演繹」，多元演出節目滿足各族群的喜好。觀傳局表示，舞台區會設置管制區，實聯制、量體溫，且管制區內禁止飲食，而賞燈則是走動式的，希望民眾盡量戴好口罩。

觀傳局指出，2022台北燈節特別推出線上賞燈方案，可單純的燈飾欣賞、或跟著不同專業領域的名人一起賞燈，還可選擇與喜歡的大咖網紅走遍燈區及逛街吃喝玩樂。

台北市副市長蔡炳坤預告3個活動，2月11日是台北燈節，2月17日陽明山花季，3月11日北藝第一場演出，從現在開始期待，賞花燈、有花又有燈、逛夜市，還要遊北藝看表演，從年初就準備一道一道的菜出來，再把夜市風華帶出來。

由於本土疫情無法降溫引發憂心，對於防疫規定，台北市副市長蔡炳坤說，每天都在看疫情發展，防疫一定是第一優先，所有準備隨著疫情需要調整，線下實體表演區做管制，讓民眾賞燈安全，符合資格者儘量打第三劑疫苗，線上觀賞比以往更進一步，可跟著名人、網紅賞燈，還可以進到夜市商圈吃喝玩樂，讓線上更加的精彩，跟實體相得益彰。

至於三級因應方式，蔡炳坤強調，本來都有SOP，疫情發展一定是列為最優先考量，目前為止在二級，人數上還沒有特別限制，但是會去衡量，包括舞台區會做管制，做好防疫要求，賞燈是走動式，希望大家盡量口罩戴好戴滿、疫苗打好打快。

士林許多小吃恐難以邊走邊吃？蔡炳坤表示，如果疫情必須限制，還是會因應，現階段基本上是戴口罩，戴口罩邊走邊吃不太合適；其實不一定買了就邊走邊吃，攤位有各種形式，攤位有美食、也有其他攤位，吃喝玩樂都有，防疫第一優先，第二是帶動人潮。