連鎖餐飲年後再現漲價潮，連鎖咖啡店數龍頭路易莎董事長黃銘賢表示，原料成本確實壓力很大，咖啡豆、人事、店租成本什麼都漲，尤其配合基本工資調整，3月起將調漲所有正職人員的薪資，「年後有漲價壓力」，應該還是要漲，但是會盡可能控制，能少漲就盡量少漲，或上漲品項會限縮。

黃銘賢表示，由於咖啡豆原料先前已採購到今年7月份，還有一段空間，但路易莎照顧台灣咖啡豆業者，有3成買的是台灣咖啡生豆，這部分成本壓力已經開始反映，他沒辦法預期7月後咖啡豆還會不會漲價，但其他原料、人力成本壓力已經來了。

黃銘賢指出，兼職人員時薪調漲至168元後，正職人員也得調薪，集團預計3月開始調漲正職人員的薪資，希望能留住人力，在人事成本進一步攀升後，年後漲價壓力會較大，若漲價會盡可能少漲，限縮漲價的品項，但年前會配合政策先不漲。

黃銘賢表示，目前路易莎有530家店，配合店型轉型，會推動既有表現好的加盟者或員工展第二家店，也能確保品質。其次是會員經濟，像是發展黑卡特快車，讓黑卡會員不用等太久，可以更快速買咖啡。第三是發展商用市場，鼓勵加盟店推進辦公室咖啡服務，由路易莎提供咖啡機器，已有不少中小企業預定，可望在3月上線。