直播》高雄也爆確診 某幼兒園全校篩檢 陳時中最新說明

疫情指揮中心今公布13例本土病例，2例為舊案，為案17368司機曾載過的一名洗腎患者與其家人、4例為西堤餐廳9日用餐客人與其家人、1例為亞東醫院護理師的3歲小兒子、1例為機場保全案17371的室友、以及2例桃園大湳市場母女因為有症狀就醫採檢確診、就連高雄都首度出現個案一家3口出現症狀就醫採檢。另今增24例境外移入；確診個案中無新增死亡。

疫情指揮官陳時中表示，本土個案中，從西堤延伸的個案新增4例，2人為1月日9用餐客人，居家隔離中，另外2例公公、婆婆，為三代同堂一家11人用餐，已經累積確診，但對社區影響很小，因為居家隔離時採檢陽性。

陳時中說，今新增一條傳染鏈，案18135在科技廠上班、與其媽媽案18154確診，目前感染源頭不明，另2例為桃園大湳市場母女因為有症狀，就醫採檢確診。

案17368計程車司機為金嗓歌友會會員，因為曾運載過一名洗腎患者18138、18139，採檢發現患者本人與一名家人都確診，在醫院隔離時一採檢陰性，現在是轉陽性，陳時中說，對社區影響也很小。另一名為案17371機場保全同住的室友，於隔離期滿採檢確診，因此對社區也沒有影響。

還有亞東醫院的護理師，案17967長子昨日陽性，次子今也驗出陽性，因為長子與父親一起在醫院隔離，次子也是隔離中，第一次採檢陰性，現在轉陽性，目前一家已有三人確診，陳時中說，對社區威脅也不大。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。