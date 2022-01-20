神岡區籃球場為單柱式籃球架，鋪面採用PU富有彈性，大幅降低打球跳躍動作反作用力衝擊。（王文吉攝）

神岡區溜冰場特別使用磨石子地坪，美觀且易清潔。（王文吉攝）

神岡區溜冰場嶄新設備一開放，旋即吸引小朋友使用。（王文吉攝）

台中市神岡游泳池舊址改建為籃球場、溜冰場及廣場，提供市民完善運動空間。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕出席神岡籃球場與溜冰場啟用典禮。（王文吉攝）

台中市府推廣「酷運動、酷城市」，清水、豐原國民運動中心及風雨光電球場陸續動工或啟用，神岡籃球場與溜冰場也於20日開放。市長盧秀燕出席啟用典禮表示，神岡游泳池閒置多年，在各方努力下「一變三」，改建為籃球場、溜冰場及廣場，提供市民完善運動空間。

神岡區籃球場與溜冰場擁有PU地板與磨石子地坪，嶄新設備一開放，旋即吸引民眾使用。盧秀燕致贈開場表演的小朋友虎年小紅包，氣氛熱絡，運動局長李昱叡、經發局長張峯源、立委楊瓊瓔、市議員羅永珍也到場共襄盛舉。

盧秀燕表示，神岡游泳池舊址過去多年無人整理，變成治安死角並遭棄置垃圾，感謝各方努力促進改建活化，此改建工程經費共800多萬元，讓游泳池變成籃球場、溜冰場及廣場，更有監視器可管理治安，啟用後希望大家多多運動，落實「酷台中、酷運動」。

運動局說明，神岡游泳池建於1995年，2011年因故停止營運，歷經數次委外營運招標未果。台中積極推動各項運動建設，去年聽取地方建言後，於3月動工，由市府自籌840萬元經費進行整建，規劃改建為籃球場與溜冰場，並加速推動於去年12月底完成。

運動局長李昱叡指出，新設籃球場特色為單柱式籃球架，鋪面採用PU富有彈性，大幅降低打球跳躍動作反作用力衝擊；溜冰場特別使用磨石子地坪，美觀且易清潔，另外，運動場地更有監視攝影機，可即時得知現場使用狀況。