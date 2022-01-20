當代佛教藝術夕家夏荊山，字光樺，又名楠竺居士，別號「林生」，近日，林生文化藝術股份有限公司成立並舉辦了開幕典禮，由董事長魏孝秦、執行總顧問趙忠傑博士及張碩學、陳亭潔、吳世昌等公司高層帶領下，希望遇向下一個里程碑。

夏荆山從小受東方傳統書畫薰陶，於南亭法師、國學大師南懷謹門下學習佛法，具有深厚的書畫筆墨底蘊與佛學涵養。林生文化藝術股份有限公司名稱以「林生」為名，擷取夏居士繪製佛畫中的牛頭與八吉祥作為設計元素，象徵佛教威力，具有吉祥、圓滿、幸福的寓意，打造企業品牌視覺形象與核心理念。

林生文化公司以典藏諸多夏荊山居士之博物館級別畫作為立足點，除了定期的展覽、拍賣、文創產品研發及銷售，建立高端藝術實體與虛擬的鑑賞平台，亦可透過IP授權方式與跨界行銷合作，鏈接當代藝術發展趨勢，致力於佛教文化與書畫藝術的推廣及發揚。

林生文化藝術股份有限公司董事長魏孝秦指出：「夏荊山居士畫中透露出溫暖、殊勝與平易近人，是一位『聖凡兼得』的佛畫大師。夏大師百年之後，成立公司的用意是希望他的福霖能夠遍地，將夏大師深厚的佛法修持與願力傳遞給大眾。公司未來願景在文化藝術推廣上，將透過當代最新科技，AR、VR、NFT與區塊鍊結合夏荊山的佛教書畫藝術，將夏大師藝術的影響力遍布全球。」

林生文化藝術股份有限公司執行總顧問、財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士表示，希望夏荆山所創辦的基金會，透過新的商業運轉模式傳遞佛教文化，讓社會形成一股安定的氛圍，也傳承夏居士對世界、對中華文化、對生活的關心與使命。

立法委員鄭正鈐指出，今年教育委員會通過了《文化藝術獎助及促進條例》，期望透過條例的修法，讓台灣重回二十年前蓬勃的拍賣及藝術教育環境，在亞洲地區佔有更重要的角色。林生公司在市場經濟與文化教育上未來貢獻可被預期，期待林生文化公司能為台灣的拍賣市場及文化創意市場帶來更多的刺激與改變。

開幕典禮上，林生文化公司展開兩件夏荆山長達近9公尺的巨幅名作〈千手千眼觀世音菩薩〉與〈關公(伽藍菩薩)〉，寓祝福之意，又今年是虎年，夏荊山有許多以虎為題的創作，象徵福氣滿載的藝術品，也將透過不同的營運模式逐一呈現於世人面前。