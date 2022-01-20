政府出手穩定物價，鬍鬚張、寬心園等承諾全年不漲價，500品牌承諾農曆年前凍漲、維持原價，不過，民眾對政府平抑物價的努力無感；國泰金控今公布1月國民經濟信心調查結果顯示，有近6成的受訪民眾認為今年通貨膨脹率高於2％、突破通膨警戒線，整體來看，民眾對今年平均通膨預期值為2.24％，高於主計總處預估的1.96％。

主計總處估計今年全年的經濟成長率為4.15％，國泰金控的調查結果顯示，民眾對於台灣經濟成長率平均預期值為3.44％，83％受訪民眾認為今年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於今年平均通膨預期值為2.24％，預期通貨膨脹率高於2％的民眾比例為59％。

除了物價上漲外，國泰金也針對民眾對居住地住宅價格變化進行「時事題」的調查；結果發現，24％民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10％，較去年3月調查增加12.5個百分點；而54.6％民眾預期房價漲幅介於3至10％，較上次調查同樣呈增加、為2.4個百分點；預期房價將在正負3％區間內變化的民眾比例，則從30.9％降至17.8％，較2021年3月調查減少13.1個百分點；僅3.5％民眾預期房價跌幅超過3％。