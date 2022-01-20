由於每次發射成本高昂，朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦最後只好放棄先進艦砲系統（AGS）

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）說，除非想要安裝到下一代驅逐艦上的技術經過驗證，能發揮最好的效果，否則該考慮採購阿利伯克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦。

他周二在軍情報告中說，在下一代驅逐艦DDG（X）和其他新艦準備好前，或許更好的戰略，就是打造更多第3批次（Flight III）阿利伯克級驅逐艦，以確保美國有必要的戰力來威懾中國，並做其他必要的事。

造船廠正迫不及待，想要海軍交付打造阿利伯克級驅逐艦的多年合同，而他們說，這將確保相關人力到位，以打造 DDG（X）。未來DDG（X）驅逐艦可望裝備雷射、感測器等最新技術，但這需要設計新船體配置，好使它擁有比阿利伯克級驅逐艦更強大的功率。

不過，戴杜羅說，展望美國海軍未來需要甚麼固然重要，但在打造新艦前確保技術準備就緒也很重要。他直指：「我們進行實驗，也在設計提案和武器系統上做許多陸上測試，以免好高騖遠。」戴杜羅提及朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦上的先進艦砲系統（Advanced Gun System，AGS）時說，美國海軍一步登天，以為155mm艦砲最後能發揮作用，但20年後，才明白不是這麼回事。

This is what we now know about the Navy’s future DDG(X) destroyer:https://t.co/EUtCeEMcRJ — The War Zone (@thewarzonewire) January 14, 2022

它發射艦砲代價高昂，每發得花約80萬美元（約2210萬台幣），最後由發射新型高超音速「傳統快速打擊導彈（Conventional Prompt Strike missile）」的垂直發射管加以取代。

此外，美國下一代航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）採用了電磁彈射系統和武器升降裝置等最新技術，但由於先前未經反覆驗證，等技術成熟，以致過程中問題不斷，令美國海軍頭疼不已。