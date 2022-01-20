台鐵一列區間車今下午行經仁德中州平交道，撞上一名男子。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台鐵一列區間車今下午行經仁德中州平交道，撞上一名男子，警方在現場處理。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

台鐵3187次南下區間列車今天下午1時多行經仁德區中州平交道時，撞上一名男子，男子當場頭顱破裂、腦漿外溢，明顯死亡，整起事故原因仍待進一步調查釐清。

台南市消防局今天下午1點20 分接獲仁德區中洲發生一起火車撞到行人的事故，共出動3車6人前往現場處理，到場時，發現一名男子已明顯死亡，至於事發原因仍待由鐵路警察局及台鐵進一步處理釐清。