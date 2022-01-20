台南中州平交道傳事故 男子遭區間車撞上頭顱破裂亡 13:592022/01/20 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵一列區間車今下午行經仁德中州平交道，撞上一名男子。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵一列區間車今下午行經仁德中州平交道，撞上一名男子。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台鐵一列區間車今下午行經仁德中州平交道，撞上一名男子，警方在現場處理。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） 台鐵3187次南下區間列車今天下午1時多行經仁德區中州平交道時，撞上一名男子，男子當場頭顱破裂、腦漿外溢，明顯死亡，整起事故原因仍待進一步調查釐清。 台南市消防局今天下午1點20 分接獲仁德區中洲發生一起火車撞到行人的事故，共出動3車6人前往現場處理，到場時，發現一名男子已明顯死亡，至於事發原因仍待由鐵路警察局及台鐵進一步處理釐清。 台鐵太魯閣事故 26位罹難者家屬共同提民事訴訟 國道去年死亡事故 3成沒繫安全帶 #平交道 #事故 #中州 #撞上 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新列車投入春節疏運 台鐵加班車創新高 16:272022/01/14 生活 重機高速自撞總統府前護欄 騎士摔斷手險驚動維安 09:422022/01/18 社會 訂定重賞重罰機制改革台鐵 王國材曝今年三大推動重點 11:452022/01/18 生活 普通事故給付 合併計算月投保薪資 04:102022/01/17 生活新聞 桃園車禍男子送醫確診 處理事故4員警採檢皆為陰性 17:462022/01/17 生活 台鐵台中烏日事故 男子遭自強號撞擊身亡 03:272022/01/17 社會 蘇貞昌稱「不是不見」太魯閣事故家屬 2周至今仍神隱 10:232022/01/20 生活 1212停電事故尚待最終鑑定 媒體烏龍爆料把絕緣油弄錯10倍 15:412022/01/18 財經 金融保險業國泰人壽 超前部署 用科技打造3S服務 04:102022/01/15 產業特刊 集集火車站慶百歲 貓站長就任 04:102022/01/15 地方新聞 台南酒駕害命！前新市區長才女媳婦遭酒駕撞飛亡 15:072022/01/17 社會 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 台南中州平交道傳事故 男子遭區間車撞上頭顱破裂亡 - 社會 註銷貨車當路霸 天天占公有停車格賣水果 積欠37萬罰單「子債父還」 - 社會 裸男陳屍摩鐵以為「馬上風」 竟是夫妻盜色誘下藥洗劫 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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