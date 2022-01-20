教育部公布全國最新確診學生統計人數，增加4例本土案例，累積總數達972例。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

本土疫情增溫，教育部公布全國最新確診學生統計人數，增加4例本土案例，累積總數達972例。而大學學測即將在明天登場，1月21日至23日連續3天舉行考試，今(20)日下午2點到4點開放查看試場，考生和家長都必須配合量體溫、戴口罩，且只能在教室外查看座位安排。

教育部自110年4月20日起統計至111年1月19日下午5點半，全國共972名學生染疫，包含新增4例，共有746名是本土案例，226例境外移入。

依照教育部統計數據，以各級教育階段區分，大專校院共403名案例、高中159名、國中116名、國小200名（新增2例本土）、幼兒園94名（新增2例本土）。

面對大學學測即將在明天起連續3天舉行，考生和家長今天下午可前往查看試場時。不過，大考中心規定，必須配合戴口罩、量體溫，如果有發燒情形（額溫達攝氏37.5度或耳溫達攝氏38度），就不能進入考場。

大考中心強調，由於試場都已於考前完成消毒，今天下午只能在教室外查看座位安排。建議考生排練交通路線，並熟悉學校內的動線，避免考試當天迷路。

大考中心提醒，學測考試時不開放一般生親友陪考，只有身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考。考生務必將個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一）帶在身上。相關事項可參考大考中心網站。