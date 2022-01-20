年底地方選舉，台北市之戰備受外界關注。目前各黨確定要推派的人選尚未出爐，但立委蔣萬安代表國民黨參選的呼聲高，民進黨則是衛福部長陳時中代表參選的呼聲不斷，民眾黨部分是現任北市副市長黃珊珊可能獲得民眾黨的支持參選。根據《TVBS》民調中心今(20日)公布的最新調查發現，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣對上陳、黃時，蔣以支持度為40%領先其他兩位。

根據TVBS民調中心最新調查發現，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。另外與去年3月的調查結果相較，蔣萬安的支持度略減3個百分點，陳時中支持度則下滑6個百分點，而黃珊珊支持度由12%增加7個百分點。

至於政黨傾向方面，民進黨認同者仍有八成左右(79%)支持陳時中，支持蔣萬安比例減為5%，黃珊珊則增至11%；國民黨認同者高達八成以上(84%)支持蔣萬安，9%黃珊珊，僅1%陳時中。

該調查由TVBS民意調查中心於14日至19日晚間18時30分至22：00時進行電話訪問，有效樣本為822位20歲以上台北市民，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣。