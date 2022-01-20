民進黨前立委林濁水今接受電台訪問時，被問到身兼黨主席蔡英文總統掌控黨內多數縣市長提名權時表示，「我們號稱民主國家的話，沒有一個民主國家是這樣做的」。

此外，提到地制法修法及新竹縣市合併議題時，林濁水認為「所有資源灌注在新竹市，全台灣哪裡有這個福氣在這個小地方？新竹市現在發展到那麼富有，憑什麼不要苗栗，天地良心、不應該」。

林濁水今接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時提到，蔡英文強力掌控的個性很強，尤其對人事最有興趣，但是對於喜歡掌控、有這種個性的人，做得好不好，就要看本事。

他說，蔡英文的個性鮮明，提名權全掌控在自己手裡，若內閣制，中央提名強勢，但也只是相對強勢，會針對國會議員，不會針對地方縣市首長。美國總統制，也不敢指揮國會議員，可以輔選，沒有提名權的份，中央地方互相制衡，所以州長很大，這樣才能對這個總統放心。

他說，但是號稱總統制的總統，掌控到地方縣市首長提名到這種程度，民主國家從來沒有發生，蔡英文對權力掌控的強烈，至今找不到一樣的例子。

他又說，但蔡英文做決斷之慢，如年改、勞基法、轉型正義或是司改到公投，都是一直拖，無法決斷，最後丟到行政院，掌控而不決斷，也很少找到這樣的例子。

提到地制法修法，他說，「眾建諸侯而少其力」是國民黨統治方式，硬推地制法的方式，跟民進黨幾十年對地方制度立場完全背道而馳，這已經不是民進黨，不知道是什麼黨？

他認為，國民黨統治重北輕南，重台北市跟新竹市，陳水扁當總統，南部才能翻轉，這很不應該、莫名其妙；他說，竹科發展必要的理由我同意，但是苗栗一定要包括在內。

他說，竹科園區在苗栗也有兩個，都是晶圓廠，且苗栗科學園區本來就歸新竹科學院區管，硬要切開苗栗，邏輯不通，市獨立出來，市就富裕了，但不是富了就跑掉，還要把人踢掉。

他指出，新竹市說稅繳那麼多，他很同情，但「你的稅繳那麼多，是因為你有這個福份」，台灣兩大頂級大學、科學園區、還有工研院都在新竹，全台灣哪裡有這個福氣在這個小地方，「所有資源灌注在你那，你現在發展到那麼富有，憑什麼不要苗栗？天地良心、不應該」。