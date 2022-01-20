國內疫情擴散，一零四(3130)旗下104職場力調查，45.4％的企業尾牙受到影響，包括：直接取消、改替代方案(線上尾牙或發放餐費餐券)、暫停延期，另外，有28.4％的企業已經舉辦或將如期舉行。依地區，50.9％的北部企業位處疫情熱區，受影響比例高於中南部。

Omicron桃機群聚事件持續延燒，適逢歲末年終尾牙旺季，包括廣達、仁寶等知名企業已宣布不辦實體尾牙。

104職場力調查，有6.7％的企業已經舉辦，21.6％照常舉辦，兩項合計共28.4％的企業不受影響。17.6％採替代方案，例如改線上、或改發餐費餐券，16％直接取消，11.8％確定暫停延期，三項合計共45.4％的企業尾牙受到影響。另外，有13％的企業還在觀望，7.4％若政府公告禁止，就會停辦，兩項合計20.8％的企業還沒決定，也有5.3％本來就沒有尾牙。

以企業地區來觀察，越往北越接近疫情熱區，受影響的比例越高，50.3％的北部企業尾牙受到影響，高於中、南部，同為33.3％。

此外，根據104人資學院近日出版最新年度的《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》，有尾牙的企業，平均補助每名員工3650元，其中，排名前四分之一(PR 75)的企業平均補助4000元，排名後四分之一 (PR25)的企業平均補助1000元，高低落差3000元。