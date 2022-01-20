啟碁(6285)去年營運不理想，在缺料衝擊下，毛利率更是創下史上新低，展望2022年，今年缺料問題將逐漸舒緩，啟碁Connected home與Networking產品線可望回溫，法人預估，全年每股獲利有機會回到逾4元實力。

啟碁2021年第四季營收190.53億元，季增加10%、年增加11%，寫下單季新高，只是單季毛利率降到10.18%，創下史上最低，單季稅後淨利為3.32億元，每股盈餘0.85元；累計2021年全年營收672.3億元，年增加7.31%，創歷史新高，但毛利率10.8%，低於2020年的11.1%，為史上最低，累計稅後純益12.32億元、年減少16.2%，全年每股獲利3.15元，啟碁去年獲利表現不理想，主要就是因為去年網通產業苦受缺料之苦。

啟碁去年因為缺料衝擊，長短料問題難解，也是得生產效率降低、墊高生產成本，產能利用率下降，也明顯反映在去年毛利率表現。

以2022年來說，啟碁缺料問題可望紓緩，屆時將帶動營運回溫，且受惠遠端工作與娛樂需求維持不墜、低軌道衛星與5G CPE相關產品持續成 長，以及Wi-Fi 6產品滲透率提高，都將有利於啟碁Connected home與Networking產品線。

在車用市場上，啟碁今年將受惠於車市回溫而持續成長，但法人點出，基於零組件供應於上半年仍較為緊張，故仍將持續侵蝕毛利率，而南科S3新廠在落成後也將產生部分轉廠費用與額外成本，故調降毛利率預估至11.3%，但仍較2021年微幅成長，預估每股盈餘將逾4元，相較2021年成長。