英國央行(BoE)行長周三指出，擔心通膨壓力可能較原先預測得更為持久，因為能源成本飆升和一些跡象顯示，成本壓力正在影響工資需求。

資料顯示英國通膨來到近30年高峰之後，行長貝利(Bailey)在國會表示，央行將盡力解決家庭壓力。他並警告，多種因素顯示物價壓力可能不是原先設想的短暫性。

貝利說，金融市場現在預計能源價格下跌的來到時間將比幾個月前預期的更長，這可能進一步埋下物價壓力。另外烏克蘭和俄羅斯的緊張關係也是一個問題。

英國國家統計局周三公佈的數字顯示，12月消費者物價指數從11月的5.1%升至5.4%，為1992年3月以來的最高值，遠高於英國央行2%的目標。期貨市場也顯示，英國央行在2月3日將銀行利率上調至0.5%的可能性超過90%。

英國央行的地區代表已開始看到「一些證據」，顯示通膨上升開始影響薪酬協議，在經濟學中，這被稱為第二輪效果。

貝利認為勞動力市場目前看來非常緊繃，這也是央行上個月決定升息的原因。