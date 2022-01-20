立院修憲委員會今日討論憲法修正案，民進黨立委郭國文建議，將立委不分區席次提高到68席，以增加小黨、多元性，民進黨立委周春米說，自己除了將提案不分區增至40席外，原住民立委席次也要增加到8席。

本屆立院立委共113席，其中73席為區域立委，34席不分區立委，3席平地原住民立委，3席山地原住民立委。其中區域立委採單一選區制選出，不分區立委則依政黨票比例分配，原住民立委採複數選區制選出。

郭國文認為，為考量多元聲音，政黨體系穩健性，不分區席次應該從34席增加到68席，讓總席次從113席增為147席。其主要考量是為，依現行制度，小黨要取得不分區席次，得過5％門檻，爭議很大，不如把不分區席次增加，在既有現況下，減少政黨體系失衡。

周春米也認為，立委席次確有深刻檢討的必要，自己是主張立委席次由113席增為135席，其中不分區立委比例從34席增加到40席，原住民席次增為8席。

周春米說，因為人口減少，所以屏東縣區域立委上屆原有3席，本屆只剩2席，少掉的立委席次比例相當高。而立院目前有內政、財政、經濟等8個委員會，各委員會最多能到15人，但並非每個委員會都達到15人，提高不分區席次是一個可以討論的作法。