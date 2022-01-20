莫文蔚幼時長相甜美可愛。（莫家寶貝工作室提供）

莫文蔚（Karen）出道29周年推出新歌〈原來…甚麼都有可能〉，MV特別加入一張她兒時的剪報，原來Karen在3歲時候已立志成為一位電影明星。回望過去29年，Karen慶幸自己不停做夢和追夢，她說：「從出道至今，我一直都為自己訂下不同的目標，然後就什麼都沒有多想地勇往直前，結果真的完成好多做夢都沒有想到的事情！所以我一直堅信，只要有恆心有夢想去追夢，下定決心就一定可以做得到。展望將來，我還有好多夢想想去實現，希望我可以透過音樂，繼續完成更多不可能的任務，回饋樂迷、回饋社會。」

〈原來…甚麼都有可能〉的誕生，全因Karen對於出道時的第一首主打歌〈原來…沒可能〉的名字念念不忘。當年Karen還是新人的時候，沒想到唱片公司為她選擇了一首歌名看似不好兆頭的歌曲作為出道單曲，還好Karen一直努力不放棄，激起鬥志，希望證明給大家看其實只要付出努力，一切都會有可能的。

此外，這首歌的MV也收錄了去年《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》的精彩場面，當時因爲疫情，這一場絕色尾站差一點就沒辦法如期舉辦，最終在大家的努力，克服重重困難下，再一次證明「原來…甚麽都有可能」！所以在企劃這個MV的時候，Karen就希望加入絕色香港站的畫面，讓粉絲可以在這個特別的日子，一同回味她最後一次舉行的大型巡迴演唱會的最後一站。