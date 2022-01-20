國民黨立委蔣萬安預計農曆春節後會宣布投入台北市長選戰，前台北市長郝龍斌今天表示，從民調等方面來看，國民黨應該就是由蔣萬安出馬參選。他也提醒蔣萬安，要贏得選舉，一方面要找出年輕族群支持，一方面對民進黨鋪天蓋地的抹黑要有因應的心理準備。

郝龍斌今天接受《飛碟午餐》主持人尹乃菁專訪，對於蔣萬安可能參選議題，他認為國民黨在台北市長這塊，應該就是蔣萬安了，因為看民調數字，和其他候選人有明顯差距，在基層跑也得到不錯的迴響。

雖然蔣萬安民調現在看起來是樂觀的，但他也認為，選舉是動態的，重要的是在選舉過程中，要如何好好表現，包括政見、能力的表現都要得到選民的支持跟認同。

尤其目前面對民眾黨支持的黃珊珊，「我覺得我們要非常小心」，郝龍斌認為，對於蔣萬安來講，黃珊珊絕對是很大的壓力，因為這是兩個藍的在選，這在過去是很少見的，黃珊珊雖然說是代表台灣民眾黨跟親民黨，但她「是藍的」，這是不可否認的事實，所以未來將是「兩個藍的，對一個綠的」。

他也提醒，現在的台北市的基本盤，從2014年以後就已經不是藍大於綠，台北市市民水準非常高，他們心目中都有一個「我覺得誰比較適合作為台北市長」的前提來投票，政黨的影響力不是沒有，可是絕對不像其他外縣市可以一呼百應，所以要得到台北市民的支持認同，基本上不是只靠政黨推薦。

郝龍斌認為，要獲得台北市民支持，首先是自己在市政上有做出績效，郝龍斌以自己為例，當初他舉辦國際花卉博覽會，舉行之前被鋪天蓋地司法調查打擊，結果花博開放後，大家覺得完全不是謠傳的那麼回事，當時一天來了5萬人，最高來到25萬人觀賞，這些人的口碑對他後來選舉有非常大的幫助，也因此得到壓倒性的勝利，其中關鍵就跟花博和市政真正做出成績有關。

他說，對於藍軍來講，贏得年輕族群支持是一個很大的挑戰，尤其台北市自主選民比例非常高，所以黃珊珊的參選對於國民黨未來的台北市長候選人影響會非常的大，如何「藍白合」，或者說如何拉開與對手的差距，這是蔣萬安未來要去面對的。

郝龍斌認為，要跟執政黨抗衡的時候，在野之間的聯盟或者在議題上的合作，甚至選舉上的合作，長遠來講是必須是。外界擔心蔣萬安要面對兩蔣這個歷史定位的問題，但郝龍斌表示，這部分他的感覺還好，基本上台北市民非常理性、水準非常高，姓蔣這件事情絕對不是蔣萬安的負債。

他說，台北市民對於市長候選人的要求，姓什麼不重要，而是提出的理念、過去的歷練和問政，或者在地方服務的績效、操守。大家會放大擴大檢驗，從這個角度來看，「我覺得蔣委員應該過得了關」。

他說，對於蔣萬安來講的話，第一個是跟民眾黨之間的如何協調好或者是競爭；第二個就是如何將差距擴大，怎麼樣提出大家可以認同的政見，尤其是年輕人能夠接受他，因為國民黨我們也很清楚現在年輕人這一塊支持度相對是低的。

再來就是說，蔣萬安過去所有從政的經歷，都要被非常詳細的檢驗，他過得了過不了關，或他真正為台北市做了些什麼事情，包括他做立法委員這段時間，些未來都可能成為民進黨放大攻擊的焦點。郝龍斌建議「對國民黨候選人，包括蔣萬安，我想他應該自己想一下，有沒有事情是禁不起檢驗，如果沒有，不要怕就去選」。