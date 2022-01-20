台北豪宅市場買氣回升，去年成交了350件總價8000萬元以上的豪宅，相當於幾乎每天都能成交一戶，豪宅總金額達629億元，其中大安區在台北市豪宅銷售版圖中占了近三成，居豪宅銷售王，豪宅平均總價以信義區2億元最高、平均單價則以松山區每坪170.9萬元最高。

根據住商機構調查，去年台北市各行政區豪宅，大安區一支獨秀，共有99件交易、總金額178.8億元，遙遙領先居次的信義區54件、110.5億元，以及中山區57件、98.7億元；松山區40件、72億元。

以平均成交價格觀察，大安、信義、松山、中山等四個蛋黃區平均單價均在每坪140～170萬元，總價亦均在1.8億元以上。豪宅次段班的行政區包括士林、中正、內湖三區，豪宅平均單價約在每坪110～120萬元，總價約1.6～1.9億元；值得注意的是，過去較少豪宅交易、屬外圍蛋白行政區的南港、北投，去年也有零星豪宅交易，平均單價在每坪百萬以下，總價約在1億元左右。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，貨幣寬鬆帶動的資金潮推動豪宅市場買氣，房價走揚，增加買方對高價的接受度，在抗通膨思考下置產意願增加，指標豪宅地段成交相對暢旺，去年這波豪宅買氣有向指標建案聚攏的現象，包括大安區的「元利信義聯勤」、信義區的「信義首席公館」、「琢白」等案，均明顯拉升了蛋黃區的豪宅行情。

統計顯示，2020年豪宅交易共354件，2021年迄今已實價揭露350件，加計年底旺季部分交易可能尚未揭露，2021年豪宅成交件數，有機會超越前年。住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，儘管央行祭出選擇性信用管制、提高貸款限制，不過高資產客群資金充沛下現金置產盛行，優質豪宅依舊吸引資金追逐。部分過去推出只有豪宅價、沒有豪宅規格的「假豪宅」，就會面臨較大挑戰。