日本研究顯示，過去曾有吸菸習慣、之後戒菸的人，因多已有病在身，確診COVID-19後演變為重症的風險比不曾吸菸者高，曾吸菸男性重症化風險為1.5倍、女性為1.94倍。

日本放送協會（NHK）報導，國立國際醫療研究中心等單位調查截至去年2月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、在全國各地住院的患者1萬7666人，年齡層從20多歲到80多歲，分析他們的吸菸經歷與重症化風險關係。

結果發現，吸菸者因為容易罹患心臟、呼吸道疾病或癌症，過去曾有吸菸習慣、之後戒菸的人多已有病在身，確診後演變為須使用人工呼吸器或葉克膜的重症風險比不吸菸的人來得高，曾吸菸男性重症化風險為1.5倍、女性為1.94倍。

另一方面，目前正在吸菸者的重症化風險，在統計數據上沒有具有意義的差別，但將來的風險有可能提高。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110120