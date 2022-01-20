台中市建設局投入2億多元打通神岡區民權一街「無尾巷」，歷經20多年努力終於完善都市縫合工作，讓居民不必繞道而行。「送給神岡的新年禮物！」市長盧秀燕20日出席完工典禮時表示，今後居民出入不需再繞道，也有助提升消防救災品質，並強化周邊道路聯繫功能。

「神岡區民權一街周邊巷道打通至社口街及文昌街道路工程」斥資2億679多萬元（含工程費679多萬元、用地及地上物補償費2億元）。盧秀燕出席完工祈福典禮，建設局長陳大田、經發局長張峯源、財政局長羅仙法、立委楊瓊瓔及市議員羅永珍、徐瑄灃均到場共襄盛舉。

盧秀燕致詞時指出，原來民權一街周邊巷道都不通，民眾要繞道而行，甚至消防車、救護車進出皆受影響，當地里長爭取巷道打通，已經反映了20年，但僅僅3條道路，所需預算超過2億元，礙於經費問題，遲遲沒有下文。

「無論如何，一定要將道路問題解決！」盧秀燕強調，她上任後下定決心，從前年開始編列預算，感謝議員支持，也感謝立委楊瓊瓔時任台中市副市長時，用心規劃道路打通及用地徵收計畫，去年6月開工、11月順利完工，感謝各界用心促成這項建設，造福神岡居民。

陳大田表示，民權一街、文昌街31巷及社口街61巷因既有灌溉溝、果林及房屋圍牆阻隔，使得巷弄間沒有銜接處，通行須繞路非常不便。為讓民眾通行順利、鄰里巷弄間彼此串聯，市府推動巷道打通工程。

陳大田說明，民權一街周邊巷道打通工程全長約450公尺、路寬8公尺，去年6月進場施作、11月底通車。巷道打通後有效提升居民進出的便利性，強化周邊道路聯繫及促進地方發展，並有助紓解區域交通車流及消防救災品質。