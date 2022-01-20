年關將近，為防範非洲豬瘟入侵，行政院長蘇貞昌今在行政院會指示，農委會、海委會及內政部強化緝私，財政部、交通部嚴查郵包快遞，務必守好第一線、做到滴水不漏。對於民眾黨立委邱臣遠今揭露，今年初肉品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性率達16％，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌非常重視非洲豬瘟防範，政府會嚴守邊境，也提醒民眾不要輸入來路不明的肉製品。

蘇貞昌表示，過年將近，必須嚴加防範邊境走私、非洲豬瘟肉製品進口等措施，已請農委會、海委會及內政部強化緝私作業，同時也要求財政部、交通部針對郵包快遞詳加檢查，不要讓不法、不肖之徒利用負擔最重的時刻，趁隙破壞國家安全、社會穩定。

蘇貞昌提到，周邊國家僅剩台灣跟日本守住非洲豬瘟，兩周前院長因應非洲豬瘟防範，前往中華郵政台北郵件處理中心視察國際郵包檢查情形，特別宣導不要輸入不明來源的內製品。

針對邱臣遠質疑，非洲豬瘟相關網站資訊為更新，羅秉成回應，中央災害應變中心網站的「非洲豬瘟資訊專區」均有更新，其中統計資料中的採樣統計表，最新更新日期為1月18日。至於部分網站未更新會注意，但主要資訊仍可從中央災害應變中心專區查詢。