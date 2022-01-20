疫情燒到高雄！新增1家3口確診 感染源不明

南北疫情拉警報，除了北部出現本土疫情外，今天高雄也爆3例本土案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增13例本土個案中，最需要注意的是「高雄一家三口」與「桃園大湳市場確診母女」。

高雄今（20日）新增一家三口確診，起初是因為小孩（案18155）出現發燒、抽蓄症狀前往醫院看病，採檢後確診為陽性，回頭再去追父母（案18156與案18157）也都是陽性，其中父親的工作與高雄港有相關，因此衛生局也開始疫調，再加上個案有北部足跡，目前仍在調查。

而桃園大湳市場今增一對母女（案18154與案18135）確診，其中女兒（案18135）為40多歲女性，個案在1月17日出現發燒、咳嗽、全身痠痛症狀，1月20日確診，曾打過兩劑AZ疫苗，屬於突破性感染，匡列31位接觸者；而案18135的母親（案18154）採檢後也確診，個案為70多歲女性，曾在1月15日感覺身體不適，且曾打過2劑莫德納與1劑BNT疫苗，於1月20日確診。

陳時中說，這次新增的本土個案中，以高雄的一家三口與桃園大湳市場的一對母女，這兩起案例需要特別注意。