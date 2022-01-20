台北市今年公立及非營利幼兒園招生首度採用「全面線上化」方式辦理，台北市教育及表示，今年6月2日上午9時公告「各園對外招生缺額一覽表」，登記期間將開放「即時揭示之各園登記人數」，讓家長可以即時知道各園登記狀態，並可直接線上查詢抽籤結果。

教育局說，公立幼兒園已設有147校（園）、736班，核定招收2萬0302名幼兒，非營利幼兒園則設有54園、核定招收7161名幼兒，非營利幼兒園數量為全國最多。

教育局表示，招生對象為年滿2歲至入國民小學前之適齡幼兒，除須設籍本市外，欲報名公幼者，幼兒須與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

教育局指出，各公立幼兒園及非營利幼兒園實際對外招生名額，將扣除原園直升、身心障礙幼兒（含減收名額）後，於今年6月2日上午9時公告「各園對外招生缺額一覽表」。

教育局說，登記期間將開放「即時揭示之各園登記人數」，讓家長可以即時知道各園登記狀態，並可透過「線上查詢抽籤結果」後，直接進行「線上報到／放棄」及獲得線上繳費資訊等多項創新e化作業服務，歡迎民眾屆時多加利用「台北市公立及非營利幼兒園招生e點通」（https://kid-online.tp.edu.tw）網站。

另為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記本市公立及非營利幼兒園以各1園為限；抽籤後倘同時錄取本市公立幼兒園及非營利幼兒園，僅限於1園報到，請家長特別留意，相關規定自即日起公告於教育局網站（https://www.doe.gov.taipei）。歡迎家中有適齡幼兒民眾參閱招生簡章。